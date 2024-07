Caldo torrido lavoratrice del Bioparco ha un malore

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 luglio 2024 – “In questi giorni dioppressivo, l’Ufficio stampa deldi Roma sta diffondendo numerosi comunicati stampa sulla distribuzione di frutta fresca e giaccio agli animali del. Una attenzione al benessere animale che ci fa davvero piacere come tratto di civiltà della Città di Roma. Peccato che altrettanta attenzione non sia dedicata al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori del” e’ quanto si legge in un comunicato di FP Cgil. Ieri unadel, di una delle ditte che operano in appalto, è stata colta da unper il gran, è svenuta ed è dovuta intervenire una autoambulanza del 118 per la gravità della situazione.