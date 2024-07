Biblioteca Roggia sempre aperta | Resta un punto di riferimento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) È un presidio culturale fondamentale che offre un servizio a migliaia di cittadinilaG.B.rimarrànel mese di agosto, ad eccezione del 16 e 17 agosto. "Anche per quest’anno è massimo lo sforzo dell’amministrazione comunale per garantire i servizi culturali durante l’estate – afferma la vicesindaco e assessore alla cultura Manuela Maffioli – da qualche anno ormai la nostratutta l’estate, tranne che nel fine settimana di Ferragosto, confermando il suo ruolo diper chiin città. Tutto grazie all’impegno del personale e a una efficiente organizzazione che vede solo qualche piccola modifica nell’orario di apertura della sala ragazzi". La sala Monaco e l’area storica per adulti osserveranno gli orari consueti: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.45; sabato 9-17.