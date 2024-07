Autore di Affari tuoi posta un’offesa a Meloni e alla figlia Destre scatenate | Disgustoso attacco sessista è questa la Rai occupata?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) La foto di Giorgiae di suaGinevra, di sette anni, accolte in aeroporto all’arrivo della premier in visita di Stato a Pechino. Accompagnata da un gioco di parole: “La mamma dei fascisti è sempre in Cina“. Perstoria pubblicata sui social, Riccardo Cassini, 54ennesatirico appena approdato nella squadra del gioco a premiin onda su Rai 1 (dopo aver lavorato, tra gli altri, per Fiorello ed Enrico Brignano) è diventato il bersaglio di un fuoco incrociato di polemiche da parte dei partiti di centrodestra. Che approfittano del caso anche per tentare di delegittimare le critiche sulla gestione “padronale” del servizio pubblico da parte della maggioranza, arrivate, da ultimo, dal report europeo Media Freedom Rapid Response (contro cui propriosi è scagliata dCina).