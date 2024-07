AOC U27B3CF | la soluzione 4K USB-C per i professionisti di oggi

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 30 luglio 2024) Nelle ultime ore il marchio AOC ha presentato il suo nuovo monitor, che rappresenta la4K USB-C per idiAOC, specialista nel campo dei display, presenta l’, un monitor 4K da 27 pollici (68,6 cm) che offre immagini straordinarie e una connettività USB-C intuitiva. Questo monitor, ideale per lavoratori da remoto,e creativi, stabilisce un nuovo standard di efficienza per il posto di lavoro. Dettagli sul nuovo monitor 4K AOC U27B3C L’AOCè dotato di un pannello IPS da 27 pollici con ri4K UHD (3840×2160). Offrendo immagini dettagliate e realistiche con una densità di 163 PPI. Questa caratteristica è perfetta per iche necessitano di una vasta superficie di lavoro e alta qualità visiva. Permettendo di visualizzare documenti, fogli di calcolo e applicazioni con testi chiari e immagini vivide.