Tutta l’amarezza di Arianna Errigo | Non sarei una persona migliore con l’oro

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sfuma ancora una volta il sogno di una medaglia individuale Rimane un tabù, una maledizione la medaglia d’oro individuale per. La portabandiera azzurra, in gara ieri nel fioretto individuale. Alla quarta Olimpiade, ancora una volta, è sfumato il sogno di mettersi al collo la medaglia del metallo più prezioso. L’azzurra, che ha contestato una decisione arbitrale, a detta di tutti dubbi, si è arresa ai quarti all’americana Kiefer all’ultima stoccata. Leggi anche: Azzurri al Quirinale per la consegna del Tricolore in vista di Parigi 2024 Poi, su Instagram ha scritto una lunga riflessione. “he dire alla fine è una questione di prospettive, di come vuoi vedere il bicchiere.