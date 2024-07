Suicidi in carcere la sindaca di Prato Ilaria Bugetti si appella al ministro Nordio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 29 luglio 2024)– Caso La Dogaia, in seguito alo di un detenuto di 27 anni avvenuto lo scorso sabato lae la presidente del Consiglio comunale Irene Tignali scrivono al. Nella lettera si chiede alun incontro urgente sulpratese, invitandolo a verificare di persona la gravità della situazione con l’obiettivo di adottare dei miglioramenti. “Ildi– dicono – attualmente non ha un direttore titolare. Non ha un comandante titolare. Ha una gravissima carenza di organico di polizia penitenziaria e si trova in una condizione di sovraffollamento”. Ecco il testo integrale della lettera: “Signor, nella serata di sabato 27 luglio, ildiè stato teatro del 60esimoo in un istituto di pena italiano.