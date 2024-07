Soccorsi in spiaggia a Gabicce e Fiorenzuola il team Nemo salva due vite

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024)Mare (Pesaro Urbino), 29 luglio 2024 - Malore aMare e, quasi in contemporanea, lussazione alla spalla di un ragazzo in acqua a. Doppio intervento ditaggio, domenica, per ilLifeguard. Alle 15.20 è stato segnalato il malore/principio di congestione ai bagni 34/35 di. “Nel primo pomeriggio sono stato avvertito da un bagnante per un malore al vicino di ombrellone – racconta in prima persona Paolo Bratti di/Fisa (Federazione italianamento acquatico) -. Preso lo zaino di primo soccorso e defibrillatore sono corso sul posto e dopo aver preso i parametri constatando un probabile principio di congestione ho chiamato il 118 di Pesaro Soccorso. Sicuramente il caldo torrido e la digestione sono state le cause del malore.