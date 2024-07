Scopri l' insalata che sta facendo impazzire tutti | saporita leggera e solo 180 Kcal!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 29 luglio 2024)l'che sta180! Stai cercando un piatto fresco che ti salvi dal caldo estivo e che sia anche leggero e saporito? Provare per credere: l'di farro con tonno, mais e pomodori fa proprio al caso tuo! Durante l'estate, si sa, ognuno di noi è alla ricerca di qualcosa di fresco da mettere sotto i denti per sopravvivere alle afose giornate. Che ne dici allora di un'alternativa? Vieni are come il farro, un cereale dalle proprietà nutritive eccellenti, può diventare l'ingrediente principe di una ricetta estiva che unisce gusto e leggerezza. Per chi cerca una soluzione pratica, senza troppi fronzoli, per un pasto al sacco o una cenama soddisfacente, ecco una proposta che può essere preparata in poco tempo: l'di farro con tonno, mais e pomodori.