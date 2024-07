Rapina in un supermercato a Gaeta arrestata

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 luglio 2024) I poliziotti del Commissariato di P.S. di, nei giorni scorsi, hanno tratto in arresto una donna, cittadina italiana classe 1995 con a carico già svariati pregiudizi di polizia, resasi responsabile diaggravata all’interno di unnel comune di. In dettaglio, la mattina del 26 u.s., verso le ore 10.15, gli agenti del Commissariato, su segnalazione di altro personale libero dal servizio, sono intervenuti presso undel posto, in quanto era stata segnalata unaa mano armata in atto, riuscendo ad arrestare in flagranza di reato la giovane autrice del reato. Dalla ricostruzione dei fatti emergeva che pochi minuti prima, un’addetta alle casse del, indicava l’atteggiamento sospetto di una giovane cliente al titolare dell’attività commerciale.