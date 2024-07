Maxi-incendio tra Ponte Mammolo e Cesano | evacuate 40 persone

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 luglio 2024 – Nel tardo pomeriggio di ieri, 2 incendi di vaste proporzioni hanno interessato la zona die quella di. Asono prontamente intervenuti le squadre dei Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Locale per agevolare la viabilità e i volontari della Protezione Civile per il supporto allo spegnimento. L’coinvolge sterpaglie, vegetazione e alcuni rifiuti. La Sala operativa di Roma Capitale ha chiesto ad ARPA Lazio il posizionamento di rilevatori per il campionamento della qualità dell’aria e si ribadiscono le raccomandazioni di autoprotezione, invitando sempre lead allontanarsi dai luoghi dove si sviluppano incendi e di non sostare nelle prossimità degli stessi.40Cautelativamente sono statecirca 40dalle abitazioni e delle strutture ricettive poste in prossimità dell’area.