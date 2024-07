LIVE Paolini-Linette Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | è caccia al terzo turno per la numero 5 del mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:47 Nella giornata odierna l’azzurra avrebbe potuto affrontare la semifinalista del Roland Garros Mirra Andreeva. Fortunatamente la russa è arrivata in fondo a Iasi, torneo 250 che si è disputato prima dei Giochi, e ha ceduto il passo allata polacca. 11:40 Tra circa 20? scenderanno in campo Jasminee Magdaper giocarsi l’accesso al 3°del torneo Olimpico di2024 per quanto riguarda il singolare femminile.-Bogdan Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di secondodel torneo di singolare femminile alledi2024 tra Jasminee Magda. Ilitaliano cerca di avere una gioia dall’unica rappresentante rimasta in questo evento, che peraltro è anche di grande valore essendo5 del