LE ULTIME DALLA VAL PUSTERIA | IERI GIORNO DI RIPOSO De Silvestri e compagni si rilassano con il rafting Oggi doppio allenamento mercoledì l’Asteras

(Di lunedì 29 luglio 2024) Domenica direlativo.di prima mattina la squadra ha fatto tappa a Campo Tures, in Valle Aurina, una cinquantina di chilometri da Valles, per cimentarsi nell’immancabile sessione di. Solo Marco Di Vaio e alcuni uomini dello staff di Italiano sono andati sui pedali a Malga Fane, il villaggio d’epoca a pochi chilometri da Valles cheera teatro della festa annuale. Il tutto mentre, sempre di prima mattina, Aebischer, Freuler e Ndoye hanno assaggiato per la prima volta il campo di Valles, antipasto deldia Bressanone test conTripolis, sabato il triangolare a Bolzano con Bochum e Sudtirol.