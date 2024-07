L’arte della gioia a Giffoni Golino | Goliarda Sapienza mi ha tolto l’accento napoletano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Quando mi è stato proposto di girare “” avevo già letto il libro due volte. Anni prima mi avevano anche proposto il ruolo di Modesta. Poi siamo riusciti a prendere i diritti e ne sono stata felicissima. Dopo sei mesi di scrittura ci siamo resi conto che in due ore di film non riuscivamo a mettere dentro tutto. Abbiamo deciso di farci una serie televisiva che poi è andata sul grande schermo”, Valeria, sguardo dolce, magnetismo e un’aura brillante arriva ainsieme a Tecla Insolia, Giuseppe Spata e Alma Noce per presentare la sua nuova serie Sky Original “”, diretta da Valeria, che racconta la storia di Modesta, una ragazzinaSicilia di inizio Novecento che scopre la sessualità e il desiderio di una vita migliore.