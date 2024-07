L’Ancona vista da De Angelis | Tanti ex daranno il massimo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Classe 1967 di Pedaso, Gianluca Deera tra i protagonisti di quelche nel 1992 centrò la prima e storica promozione in serie A. Con l’arrivo di Gadda, mister, e Guerini, presidente onorario, rispettivamente il capitano e l’allenatore del 1992, dal suo bar e ristorante in un villaggio turistico di Marina Palmense l’ex biancorosso segue con particolare attenzione i suoi due amici di sempre intenti nel lavoro di ricostruzione della squadra dorica. De, che ne dice della nuova Ancona? "Innanzitutto mi dispiace per la perdita della categoria. Pere il suo blasone fare la serie D significa che non può giocare solo per partecipare. Le responsabilità aumentano. Sono arrivati il mio ex mister e il mio ex capitano, sicuramente ce la metteranno più di tutta.