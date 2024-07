Ginnastica artistica la formazione dell’Italia per la finale alle Olimpiadi | Iorio ce la fa! Occhio a un inatteso cambio alle parallele…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’Italia disputerà laa squadre femminile delledi Parigi 2024 con un chiaro obiettivo: conquistare una medaglia nella gara che premia la caratura, la profondità, la forza del movimento ginnico di un intero Paese. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per sognare in grande dopo il secondo posto in qualifica e lotterà a viso aperto con imbattibili USA, il Brasile, la Cina, la Gran Bretagna, il Giappone, il Canada. Il DT Enrico Casella ha inevitabilmente dovuto operare dei cambi dia causa del trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato da Elisadurante il turno preliminare a causa di una caduta alla trave.