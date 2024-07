Fuma di nascosto nel bagno dell’aereo e viene consegnata alla polizia in aeroporto | multa salatissima a una passeggera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sono poche le regole da seguire in aereo e sono note ai più. Su tutti quello di non accendere il cellulare in volo e soprattutto di nonre dentro il velivolo. Il divieto assoluto dire in aereo è in vigore dal 1989. Ma qualcuno sembra “dimenticare” queste semplici regole. È quello che è successo, domenica scorsa, a bordo del volo Ryanair, proveniente da Valencia e sbarcato a Trieste. L’rmeha iniziato a suonare, indicando che il problema proveniva dalrme tra i passeggeri. Gli assistenti di volo hanno subito smascherato una ragazza che aveva iniziato are di, “Quando siamo atterrati – racconta un testimone a TriestePrima – il personale di bordo ha annunciato che una persona è stata scoperta are ine che sarebbe statata. Così sono saliti due poliziotti e hanno accompagnato a terra una ragazza bionda, sui 25 anni“.