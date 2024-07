Dl infrastrutture scontro in Aula su dedica Malpensa a Berlusconi

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 29 luglio 2024) Polemiche alla Camera per un ordine del giorno al decretopresentato da Chiara Appendino(M5S) sugli aeroporti. Nel testo delle premesse dell'odg, che impegna il governo a non declassare lo scalo di Torino, si critica la scelta di intestare a Silviol'aeroporto di.Appendino è intervenuta inper denunciare la scelta di intestare lo scalo ad "un personaggio estremamente controverso e divisivo" facendolo "in fretta e furia senza dirlo ai sindaci mentre ci sono ancora i manifesti cul suo volto". Secondo l'esponente del M5S così "si dà un messaggio sbagliato su tutte le donne perché io il bunga bunga e le battute sessiste non le dimentico" piuttosto che "dare un messaggio bellissimo e intitolarlo ad una donna come Rita Levi Montalcini, Maria Montessori o Margherita Hack".