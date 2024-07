Box Office ITALIA | Deadpool & Wolverine esordio da 7 milioni

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 29 luglio 2024) Così come accaduto in tutti i mercati in cui ha esordito,ha ottenuto anche nel Boxun risultato a dir poco eccezionale. L’ondata di caldo anomalo non ha di certo frenato la voglia di cinecomic Marvel da parte del popolono, ed ovviamente un film comeè quel classico evento capace di raccogliere pubblico anche solo per la semplice curiosità. Il risultato è stato semplicemente un successo! Approfittando della mancanza di una contro-programmazione di qualità, ma anche di un passaparola incredibile, il nuovo film Marvel ha letteralmente monopolizzato l’attenzione del pubblicono. L’incasso stimato nei quattro giorni del weekend, infatti, è stato 4,85di euro, cifra che sale a 6,97prendendo in considerazione il quinto giorno (ha esordito di mercoledì).