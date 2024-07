Attenta a De Luca Cacciari così nel Pd possono fregare la Schlein Le parole choc su Elly e Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) "s'è salvata la pelle alle ultime Europee. Ed è stata abile, nel riuscirci: ha capito che doveva cambiare il racconto del Pd. Fosse rimasta sulle tracce narrative di Renzi, Letta, Zingaretti, avrebbe racimolato un 10%, forse. Invece, ai classici polverosi discorsi dei dem italiani, ha aggiunto temi nuovi, che poi nuovi non dovrebbero essere, ma insomma: le va riconosciuto che s'è messa a parlare di diritti civili e di diritti sociali. Non poco, di questi tempi". Lo dice in un colloquio con il Corriere della Sera Massimoche mette in guardia la segretaria dem: "Adesso deve stare moltoa maneggiare le vicende personali di tipi come Deed Emiliano. Quella è gente ambiziosa e tosta. E sono loro che spostano vagoni di voti, non certamente le giovanili e fresche compagnie di cui si è giustamente circondata".