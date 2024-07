Virtus l’imprevedibilità il punto di forza Magagnoli e Masciarelli colonne portanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Che squadra è la? Il popolo giallonero lo scoprirà strada facendo, durante un campionato bello tosto e importante come il prossimo di serie B Nazionale. Sarà un torneo diverso dagli ultimi due campionati, il livello sarà più alto e si girerà di più per l’Italia; ci saranno tanti turni infrasettimanali e questo andrà ad influire su tutto il rendimento della stagione. Il tecnico Gianluigi Galetti ha avuto la squadra che desiderava, dove il blocco su cui basarsi saranno i sei giocatori confermati per il prossimo campionato.diventerà un po’ la pietra angolare, per militanza e conoscenza dell’ambiente. A ruota ci saranno, Morina, Fiusco, Ohenhen e Luca Valentini. Un sestetto che si conosce già e poi Vaulet, Ambrosini, Ricci e Kadijvidi.