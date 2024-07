Travolta in monopattino È ancora gravissima la ragazzina investita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) Restano sempre gravissime, ma per il momento stazionarie, le condizioni delledi 12 anni di Giussago rimasta ferita nell’incidente colvenerdì pomeriggio. Portata con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, centro di riferimento regionale per la traumatologia pediatrica, la giovanissima èin prognosi riservata e i medici stanno lavorando per cercare di ridurre i traumi che ha riportato in seguito all’impatto con l’utilitaria. Nel frattempo sonoin corso anche gli accertamenti dei carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente. Dalla prima ricostruzione, non sarebbero emerse responsabilità del 47enne alla guida della Panda, che si sarebbe trovato ilcon le 12enni ormai davanti all’auto, che procedeva su via Roma, sbucato senza dare la precedenza. S.Z.