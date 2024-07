Surf femminile poche sorprese nel primo turno alle Olimpiadi | le migliori approdano al terzo round

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Calato il sipario suldella competizione olimpica delin questi Giochi del 2024. Nell’isola di Tahiti, nella Polinesia francese, a più di 15.000 km da Parigi, sulle onde di Teahupo’o, le aspettative sono state rispettate in ambitoe ledella classifica mondiale hanno staccato il biglietto per il, non dovendo passare per il secondo. Alla vigilia i fari erano puntati su Carissa Moore, a caccia di una difficile conferma sul podio più alto dopo il successo a Tokyo, per non parlare della n.1 del mondo Caitlin Simmers e la n.2, Caroline Marks. Ebbene, tra le fila statunitensi, tutto è andato come si pensava. Moore, nell’ultima heat in programma, ha ottenuto lo score di 16.50, precedendo la giapponese Shino Matsuda (11.16) e la portoghese Teresa Bonvalot (10.34).