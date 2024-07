Olimpiadi Chiara Teocchi chiude 11esima la sua prova nel Cross country

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 28 luglio 2024)ha chiuso all’11esimo posto la sua gara nel, specialità della mountain bike, disputatasi nel pomeriggio di domenica 28 luglio. La 27enne di Ponteranica che faceva il suo esordio ai Giochi olimpici di Parigi 2024 è stata molto costante durante tutta la durate della, trascorsa sempre a cavallo della decima posizione. L’oro è andato, come da pronostico, alla padrona di casa Pauline Ferrand Prevot, in testa dall’inizio alla fine con un forcing insostenibile per tutte le avversarie, a partire dalla connazionale Loana Lecomte, costretta ad abbandonare in seguito a una terribile caduta, e dall’olandese Puck Pieterse, sfortunatissima nel forare quando si trovava in seconda posizione. A trarne vantaggio sono state la statunitense Batten, argento, e la svedese Rissveds, bronzo.