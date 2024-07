LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Giuffrida ai quarti nei -52 kg femminili fuori Piras

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.08 In campo maschile, il tagiko Emomali ha sconfitto al golden score l’israeliano Shmailov. Ora sono in pedana il georgiano Margvelashvili e il francese Khyar. 12.07 La bimedagliata olimpica raggiunge il suo primo obiettivo, entrare nella zona medaglie. Adesso l’italiana conoscerà la sua avversaria, una tra la magiara Pupp e la mongola Lkhgvasuren. 12.06 IPPONNNNAA! LA ROMANA E’ AI! 12.05 Passato 1’30” dall’inizio del golden score. L’americana è a rischio terza sanzione. 12.04 Arriva la seconda ammonizione per Delgado. 12.03 Si va al golden score. 12.02 Non riesce a piazzare l’attacco vincente l’azzurra, che però appare sempre più convincente nella sua azione. 12.01 Un minuto al termine, ancora 0-0 il punteggio dell’incontro. 12.00 Sempread attaccare, mentre Delgado si limita a difendersi.