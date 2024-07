LIVE Bolelli Vavassori-Carreno Busta Granollers 6-2 6-7 7-10 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | si spegne subito la fiammella azzurra nel doppio maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladiamarissima per l’Italia, che ha comunque rotto il ghiaccio in termini di medaglie d’oro quest’oggi con un eroico Nicolò Martinenghi nel nuoto! Un saluto sportivo. 23:25 Siprima ancora di iniziare ladi speranza che l’Italia riponeva in Simonee Andrea. Quest’ultimo oggi ha vinto il suo match di 1° turno in singolare, ma purtroppo ha perso la partita che contava, il 1° turno di. Onore comunque alla Spagna che si potrà giocare una medaglia in tutte e due le parti di tabellone cone Alcaraz/Nadal. 23:24 Statistiche amare per l’Italia, che hanno visto gli azzurri servire con il 67% di prime in campo con il 72% di punti vinti con la prima e il 50% sulla seconda.