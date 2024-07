Lino Guanciale al Giffoni | Il Commissario Ricciardi 3 è la stagione più completa Sogno di lavorare con i grandi maestri cinematografici

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 28 luglio 2024) Bagno di folla perche alFilm Festival 2024 viene premiato con ilAward. L’attore ha espresso la sua felicità ad incontrare i giovani presenti alla manifestazione e si è lasciato andare a selfie e sorrisi. Vediamo insieme cosa ha rivelato ai nostri microfoni sui suoi prossimi lavori, da ‘Ilal film ‘L’invenzione di noi due‘. Intervista all’attoreUndisponibile ed entusiasta parla ai giovani deldella sua carriera. L’attore ha lavorato in molte serie tv, da ‘L’Allieva’ a ‘Che Dio ci Aiuti’, passando per ‘La Porta Rossa’ e ‘Noi Siamo Leggenda’.cosa vedremo ne Il3? Abbiamo finito le riprese e ora siamo in post produzione, credo lo vedremo in primavera del prossimo anno.