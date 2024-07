L’agonia del lago Pilato È ridotto a una pozzanghera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) È l’uniconaturale delle Marche ed è unglaciale, cioè si alimenta con lo scioglimento delle nevi. Negli ultimi anni, purtroppo, il trend del, situato nel Parco nazionale dei monti Sibillini, in provincia di Ascoli Piceno, racconta di poca o pochissima acqua. Uniche eccezioni l’anno scorso e nel 2018, quando i due bacini si sono uniti per l’ultima volta. Ilsi forma di solito alla fine di maggio o nei primi giorni di giugno e almeno una volta sopravviveva fino ai mesi invernali. Adesso èad una. Ilè spofondato in un una lenta agonia.