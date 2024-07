Incendio Valle dal Comune piano di sostegno agli sfollati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSin dalle prime ore della scorsa notte, il sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha collaborato con i Vigili del fuoco, la Polizia locale, i Vigili urbani e l’Arpac, per affrontare al meglio le conseguenze dell’avvenuto in via Pirone ed originato dall’accensione di vario materiale accumulato al di sotto del porticato di un locale prefabbricato pesante. Fisicamente sul posto fino al tardo pomeriggio, il sindaco ha monitorato lo stato dei luoghi, prendendo atto delle condizioni ambientali e sanitarie della zona e dell’edificio, dichiarato successivamente inagibile. I possibili impatti in termini di inquinamento sono stati valutati specificamente nel corso di un confronto con il responsabile dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, i cui tecnici hanno effettuato appositi rilievi e consegneranno a stretto giro i risultati ufficiali.