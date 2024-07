Il padre di Filippo Turetta chiede scusa | Ho detto tante fesserie Temevo che mio figlio si suicidasse

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) “Non ho mai pensato che i femminicidi fossero una cosa normale. Erano frasi senza senso.chesi”. Nicolale frasi intercettate dagli investigatori nel colloquio avuto con ilil 3 dicembre scorso nel carcere di Verona. Conversazione che è stata recentemente pubblicata da diversi giornali. Ildi, il giovane in carcere perché reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin e in attesa del processo che inizierà il 23 settembre, racconta al Corriere della Sera il contesto di quel colloquio: “Chiedoper quello che hoa mio. Quegli instanti per noi erano devastanti. Non sapevamo come gestirli. Vi prego, non prendete in considerazione quelle stupide frasi. Vi supplico, siate comprensivi“, sottolinea Nicola. “C’erano stati tre suicidi a Montorio in quei giorni.