I Cesaroni era Rudi | ecco cosa fa oggi e se torna sul set

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 28 luglio 2024) Tra i personaggi protagonisti delle sei stagioni de I, è stato impossibile non imbattersi in, il secondogenito di Giulio, ribelle e controcorrente, rispetto agli altri due figli. In molti telespettatori e fan della serie si chiedono che fine abbia fattol’attore e se anche lui possare sul set della fiction Mediaset.è stato uno dei protagonisti indiscussi delle sei stagioni de I, andate in onda su Canale 5 fino al 2014. Proprio la notizia di una settima stagione della fiction ha fatto di nuovo riaccendere i riflettori sull’attore. Che fine ha fatto? E soprattutto, tornerà per il settimo ciclo di episodi sul set Mediaset?tutto quello che sappiamo.sul set de “I”, foto Screenshot – VelvetGossipA interpretare il personaggio diper le sei stagioni de Iè stato Niccolò Centioni.