Fuga di gas treni bloccati | cancellazioni e ritardi di ore

(Di domenica 28 luglio 2024) Pavia – La circolazione deisulla linea Milano-Genova è stata bloccata a partire dalle 11:40 a causa di una fuoriuscita di gas a cielo aperto vicino ai binari. L’incidente ha causatofino a cento minuti e, complicando il rientro dalle ferie per molti viaggiatori. La perdita di gas è stata individuata in viale della Repubblica. Le autorità hanno immediatamente chiuso le strade nel raggio di trecento metri per garantire la sicurezza della popolazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i tecnici di Asm, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile per gestire l’emergenza e ripristinare la situazione nel minor tempo possibile. La collaborazione tra i vari enti è stata fondamentale per affrontare l’evento e minimizzare i rischi per la cittadinanza.