Bagnaia vince la Race of Champions Ducati davanti a Iannone e Marquez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Misano, 28 luglio 2024 – E’ ancora di Peccolaofal Marco Simoncelli Circuit di Misano. La WorldWeek si è chiusa con la grande gara di tutti i piloti di Borgo Panigale in sella alla nuovissima Panigale V4 S sulla lunghezza di dieci giri. Vittoria, dominio, di Peccoche era partito dalla seconda piazza dopo le qualifiche ma ha preso immediatamente la vetta su Andrea, per poi comandare dall’inizio alla fine con circa un secondo sul pilota Go Eleven, mentre al terzo posto si è classificato Marcdopo un contatto all’ultima curva con Nicolò Bulega, poi caduto. Bulega aveva provato a insidiareper la seconda posizione, ma il duello finale con l’otto volte campione mondiale lo ha visto cadere.ha chiuso così in terza posizione.