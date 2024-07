Temo che mia suocera sia innamorata di mio marito | la storia inquietante di una donna dilaga su Reddit

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Certe volte, un rapporto troppo affettuoso tra una madre e il proprio figlio adulto può mettere in imbarazzo un’eventuale partner. Ma certe volte, il confine di questo rapporto viene anche completamente superato. È il caso di unache ha scelto di raccontare la suasu. Il sospetto che grava sul suo matrimonio di nove anni riguarda lache, a suo avviso, potrebbe esseredi suo. “Mi ha sempre fatto sentire a disagio – rivela la– per il modo in cui parla di lui. Commenta sempre quanto sia sexy, di quanto sia bella la sua pelle di quanto i nostri figli assomiglino a lei e a lui”.