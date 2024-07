Sex roulette | l’ultima folle sfida del sesso non protetto Ed è picco di casi di super gonorrea e sifilide

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 luglio 2024) Si chiama sex: la «gara» consiste nell’avere rapporti sessuali con partner sempre diversi, senza protezioni e contraccettivi: perde chi rimane incinta. “I giovani usano sempre meno il profilattico e le malattie sessualmente trasmissibili aumentano vertiginosamente. Questo non è solo il risultato di un’educazione sessuale carente, ma anche di un preoccupante disprezzo per il proprio corpo. I ragazzi sembrano cercare emozioni forti e pericolose, come la ‘sex’ che circola su Telegram e WhatsApp, per sentirsi vivi”. Così lo psicoterapeuta e docente universitario Giuseppe Lavenia, esperto del mondo giovanile, commentando l’inchiesta dell’Adnkronos che rivela le abitudini dei ragazzi sull’uso del profilattico.