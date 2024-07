Rischio stress termico Stop al lavoro in esterna adesso la Regione ci pensa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Il bollino è giallo per le ondate di calore, dopo le ultime ore di pseudo tregua dall’afa. Ma ci si prepari ad una (altra) domenica torrida. Domani, infatti, ad Ancona le temperature raggiungeranno i 34 gradi. Il capoluogo marchigiano, tra i 27 monitorati dal sistema di sorveglianza ministeriale, è associato ad un livello di1 e "godrà della compagnia" di Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina e Reggio Calabria. Tredici i bollini arancioni, sei i rossi nello Stivale per completare la giornata più rovente della settimana. Colore che sia, lo stato di allerta – in città, in provincia e nelle Marche – resta alto.