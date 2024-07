Olimpiadi di Parigi 2024 buona la prima per l’Italvolley | Brasile ko

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

27 luglio– Esordio vincente alle Olimpiadi per la nazionale azzurra maschile di pallavolo. I ragazzi di Fefè De Giorgi si sono imposti 3-1 (25-23, 27-25, 18-25, 25-21) sul Brasile, balzando momentaneamente in testa al gruppo B che prevede anche Egitto e Polonia.