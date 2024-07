Milano in via Cadore gli alberi abbattuti diventano dissuasori contro la sosta selvaggia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024)– La seconda vita degliper ragioni di sicurezza passa dalla tutela dei pedoni e degli altri. Questo perché i tronchi vengono posizionati sui parterre alberati per evitare che le auto vi parcheggino sopra. Una posa sperimentale già effettuata in via Aselli (Municipio 3), e adesso anche in via(Municipio 4): i tronchi sono stati collocati come “” proprio sulle aree verdi ai lati delle strade dove spesso, tra un albero e l’altro, vengono parcheggiate le auto.