Luca Scatà | l’ultimo sogno realizzato Il matrimonio con la sua Miriana otto giorni prima di morire

(Di sabato 27 luglio 2024) Milano, 27 luglio 2024 – Le mani che si intrecciano. I mazzi di fiori e gli anelli. Il commosso “sì” in una saletta del San Raffaele. Il bacio con la neo moglieTavormina e le lacrime dei familiari. Lo spumante stappato da un infermiere per festeggiare le nozze. Gli scatti di quella giornata mostrano sì il fisico gravemente debilitato e il volto scavato dalla malattia, ma fotografano pure un momento di estrema e autentica felicità.per, che si è sposato in ospedale lo scorso 17 luglio, sapendo bene che non gli sarebbe rimasto molto da vivere. Quell'eroismo dianni fadopo il, il polizidi 35 anni è morto in un letto dell’ospedale di via Olgettina, stroncato da un male incurabile che lo tormentava da tempo e che ha combattuto fino al