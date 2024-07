LIVE – Errani Paolini-Routliffe Sun tennis femminile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Ile latestuale dell’incontro tra/Sun, valido per il primo turno del torneo di doppioalledi. Le azzurre formano una solida coppia anche nel circuito maggiore e hanno vinto il torneo di Roma nel corso di quest’annata, conquistando fiducia nelle proprie abilità: di fronte a loro una coppia neozelandese interessante, formata da una doppista pura e da una singolarista appena sbocciata a grandilli. L’espertatenterà di ‘telecomandare’ la compagnadal punto di vista tattico, trovando la giusta sinergia per far bene anche ai prestigiosi Giochi Olimpici. Sportface.it seguirà la sfida in tempo reale e garantirà aggiornamenti ai propri lettori, durante la giornata di oggi, sabato 27 luglio (quarto incontro dalle ore 12.00 sul Campo 11, dopo Schmiedlova-Boulter).