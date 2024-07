Lazio | segnali positivi dalla Germania Hansa Rostock battuto 0-3 in amichevole

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024)27 luglio 2024 - Sono ancora amichevoli e nulla si decide da queste, ma nella caccia alla condizione migliore trovare risultatie prestazioni di buon livello è senza dubbio un'ottima indicazione per la stagione che verrà. Marco Baroni può essere soddisfatto allora di quanto di buono fatto vedere insua squadra. Nella giornata di oggi laha infatticon un netto 0-3 l', formazione tedesca di Bundesliga 2, la Serie B tedesca. Un risultato tutt'altro che banale visto come la Juventus nella giornata di ieri sia capitolata con il medesimo risultato contro il Norimberga, formazione dello stesso livello della squadra affrontata dai biancocelesti oggi. Nel pomeriggio dell'Ostseestadion di, pressoché esaurito per questadi altissimo profilo per il club, brilla la stella del Taty Castellanos.