La mobilità secondo i ciclisti Nuove piste senza barriere e viale Cavriga solo pedonale

(Di sabato 27 luglio 2024) Approvate e recepite dal Piano urbano dellasostenibile alcune delle osservazioni di Fiab Monzainbici. L’associazione aveva chiesto di investire sulla ciclabilità attraverso le Zone 30, ma anche corsie ociclabili sulle direttrici e circolari ad alta percorrenza e velocità, puntando a raggiungere un 15% di spostamenti in bicicletta (attualmente la percentuale si aggira intorno al 4%). Per questo i parcheggi di struttura possono diventare hub multimodali. Tra questi l’autosilo di Corso Milano, vicino alla stazione e al centro, disincentivando la sosta selvaggia sulla via. La proposta era di dotare il Comune di moderni strumenti per il monitoraggio degli spostamenti in bici (contabiciclette digitali), per valutare meglio la risposta della popolazione agli interventi che vengono effettuati.