Io e Marilyn | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 27 luglio 2024) Io e: trama, cast e streaming delsu Rete 4 Questa sera, sabato 27 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Io edel 2009 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Gualtiero Marchesi è un idraulico di quarantaquattro anni, appena divorziato dalla moglie Ramona, che lavora nel circo del nuovo compagno Pasquale e con il quale ha in affidamento la figlia avuta con Gualtiero, Martina, anche lei circense. Una notte, per gioco, Gualtiero decide di fare una seduta spiritica in compagnia del cugino pasticciere Massimo, del fidanzato e socio di quest’ultimo, Petronio, e di Jolanda: indecisi su chi richiamare dal mondo dei morti, i quattro, sotto consiglio di Gualtiero, invocanoMonroe.