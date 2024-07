Giulia Cecchettin il padre di Filippo Turetta al figlio | Fatti forza non sei l’unico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) Nicola, ildi, il presunto assassino di, è stato intercettato dagli investigatori. Le sue parole. “Hai fatto qualcosa, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, hai avuto un momento di debolezza. Non sei un terrorista. Devi farti. Non sei. Ci sono stati parecchi altri. Però ti devi laureare”. Le dichiarazioni risalgono al colloquio avuto assieme alla madre il 3 dicembre 2023 nel carcere di Verona.Leggi anche:a processo per la morte diCecchetin: prima udienza il 23 settembre Gli investigatori sul caso del femminicidio dihanno inserito l’intercettazione nel fascicolo del processo. Ma il settimanale Giallo la riporta, ripresa oggi dal Corriere della Sera e da L’Arena di Verona.