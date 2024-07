Friuli trovato vivo l’aviere scomparso da giorni | vagava nei boschi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

, anche se molto disidratato, il sergente maggiore americano Joseph Miele, di 32 anni, disperso dal 23 luglio scorso: la sua scomparsa era stata denunciata dalla base Usaf di Aviano, dove lavora. Come riportato dall'Ansa, lo ha individuato uno dei suoi fratelli, giunto ieri dagli Usa sul luogo delle ricerche. Nella mattinata del 27 aprile, in totale autonomia, l'uomo si è inoltrato neie ha incontrato il disperso, lanciando l'allarme ai soccorritori italiani. Il militare è stato portato, con l'elicottero sanitario, al campo base, prima di essere trasferito in ospedale per accertamenti.