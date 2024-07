FOTO C N Posillipo Vicecampione d’Italia U18 il direttore tecnico Porzio | Possiamo guardare al futuro con ottimismo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon riesce l’ennesima impresa alla formazione rossoverde, guidata da Mister Elios Marsili, che nella finale disputata questa mattina cede alla fortissima Astra Nuoto Roma per 16-6. Il, al termine di una splendida Final Eight, può festeggiare il prestigioso risultato e il premio di Miglior Portiere dell’intera competizione vinto da Luca Izzo. Nella finalissima i rossoverdi giocano un buon primo quarto, chiuso in parità sul 4-4, risalendo dal 4-1, prima di cedere alla forza degli avversari soffrendo, probabilmente, anche la stanchezza dovuta alle tante partite disputate negli ultimi giorni. Grande soddisfazione comunque per il Circolo Rossoverde del Presidente Aldo Campagnola che dimostra ancora una volta l’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile della pallanuoto, guidato dalPino. Astra Nuoto Roma-C.N.