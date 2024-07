Esplode fabbrica di fuochi d’artificio | un morto e due dispersi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 27 luglio 2024) Una catastrofe che ha lasciato senza parole, l’esplosione di unadi materiale pirotecnico ha causato la morte di una persona Esplosione drammatica a Sofia. In un sobborgo della capitale bulgara – tra Elin Pelin e il villaggio di Gara Elin Pelin – nella notte tra giovedì e venerdì è saltata in aria unadi, scatenando il panico nella città. Il fuoco, il fumo e il rumore degli spari hanno terrorizzato gli abitanti, che solo nella mattinata seguente hanno visto i soccorsi poter intervenire per porre fine a questa catastrofe. Le case vicine sono state evacuate, circa 150 persone hanno lasciato la propria abitazione. Alcune di queste si sono rifugiati da amici e parenti, altre hanno preferito restare a dormire in macchina per paura. Esplosa unadi(Ansa Foto) – Notizie.comNelle scorse ore sono partite le indagini.