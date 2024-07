E se fosse il tempo della competenza?

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 27 luglio 2024) La notizia è arrivata da poco e il pensiero di esclamare soddisfatti «Non c’è due senza tre» sorge spontaneo. Sembra sia solo calciomercato da giornalisti, ma è invece interessante anche per chi i giornali li legge e da quelli prende le sue informazioni, fa le sue scelte e determina i suoi consumi. Ma andiamo con ordine, a beneficio di chi in questo ambiente non ci bazzica quotidianamente. Il verticale di Repubblica dedicato al cibo, Il Gusto, ha una nuova direttrice, Eleonora Cozzella: professionista di grande esperienza e, cresciuta nel gruppo, succede a un giornalista prestato alla cucina per passione, allontanato per indagini in corso.