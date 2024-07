Disperso da giorni nei boschi arriva il fratello dagli Usa e lo ritrova | aviere salvo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Andreis (Pordenone), 27 luglio 2024 - Lo ha trovato uno dei suoi fratelli,toStati Uniti per partecipare alle ricerche nei. Il sergente maggiore americano Joseph Miele, 32 anni,dal 23 luglio scorso, è vivo ma molto disidratato. Il militare è stato portato, con l'elicottero sanitario, al campo base, prima di essere trasferito in ospedale per gli accertamenti di rito. La scomparsa di Miele era stata denunciata dalla base Usaf di Aviano, dove il 32enne lavora, e dove non si era presentato all’appello senza dare notizie né rispondere al cellulare. A quel punto il comando dell'AirForce Usa di Aviano ha segnalato l'allontanamento-scomparsa del sergente. che abita a San Quirino. E proprio quando le speranze sembravano ridotte al lumicino (ieri sera è stata trovata la sua auto, una Opel Astra grigia) c'è stata la svolta nelle ricerche.