C’è l’ufficialità anche per Bastoni Ora Antonucci accordo vicino

(Di sabato 27 luglio 2024) E’ arrivata, diramata dal Cesena nella tarda mattinata di ieri: il Cavalluccio ha acquisito a titolo definitivo dallo Spezia il centrocampista Simone. Il nuovo arrivato in bianconero ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento. Classe 1996,è cresciuto nel settore giovanile spezzino, facendo il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2015/2016 con la maglia del Siena nel campionato di Lega Pro. Dopo le esperienze in prestito tra le fila di Carrarese e Trapani, nel 2018 ha debuttato in Serie B rientrando tra le fila dei liguri e nel torneo 2019/2020 ha così contribuito alla promozione in Serie A dei bianconeri, confermandosi poi nei tre anni seguenti come un punto fermo degli Aquilotti, collezionando in totale 92 presenze e 6 reti tra Coppa Italia e campionato.