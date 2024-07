Calendario tennis oggi orari Olimpiadi 2024 | programma sabato 27 luglio tv italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Si comincia. Anche ilabbraccia le, e per la seconda volta negli ultimi 12 anni lo fa in una sede Slam. Dopo Wimbledon versione olimpica, anche il Roland Garros si veste dei colori a cinque cerchi. Un’atmosfera diversa, ma che riserverà emozioni. Sarà una giornata nella quale bisognerà fare attenzione anche alla pia, possibile protagonista sui campi che non sono Court Philippe Chatrier e Court Suzanne Lenglen. In questa fattispecie, in casa Italia Jasmine Paolini ha l’assicurazione di poter finire il primo singolare di giornata sul campo intitolato alla Divina. L’Italia avrà ampio spazio lungo la giornata, così come lo avranno tutti i grandi big, da Iga Swiatek a Novak Djokovic passando per Carlos Alcaraz, da solo e con Rafael Nadal. E, alla sera, Naomi Osaka potrebbe chiudere la carriera di Angelique Kerber, che tantissimo ha dato altedesco.